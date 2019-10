"Asl paga fitti altissimi e altri comprano immobili" Altrabenevento sulle recenti operazioni immobiliari

Torna sulle recenti operazioni immobiliari a Benevento l'associazione Altrabenevento di Gabriele Corona: "Scade oggi il contratto di sei anni stipulato il 31 ottobre 2013, con il quale la ASL di Benevento ha preso in affitto dalla società Polaris, oggi Investire Società Gestione Risparmio spa, la sede di via Mascellaro (vicino il Carrefour).

L'azienda sanitaria ha pagato finora 305.500 euro all'anno, cioè 3 milioni in dieci anni, e quindi avrebbe fatto meglio ad acquistare un proprio edificio risparmiando un po' di soldi pubblici. Oppure avrebbe potuto acquistare dallo stesso "padrone di casa", la società Investire SGR, il palazzo ex INPS, già destinato a servizi, con ampio parcheggio in zona centrale.

Invece quell'edificio è stato venduto il 2 luglio 2019 a un imprenditore di Pietradefusi, Giovanni Romaniello, che ha chiesto al Comune di Benevento il permesso per abbatterlo e ricostruire 30 appartamenti, uffici e l'ennesimo supermercato, da aggiungere ai 40 appartamenti che lo stesso costruttore sta realizzando a via Aldo Moro, zona Pacevecchia.

Romaniello ha acquistato il 18 settembre scorso, sempre da Investire SGR spa, l'edificio attualmente utilizzato dall'Ispettorato del lavoro, in via Pertini, di fronte alla scuola Pascoli, ma non si sa ancora quale potrebbe essere la nuova utilizzazione.

Di recente la stessa società nazionale di Gestione Risparmi, Investire spa, ha ufficialmente messo in vendita un'altra sua bella proprietà nel centro storico di Benevento, tra via Stanislao Bologna e piazzetta Mazzini, finora concessa in fitto alla Guardia di Finanza"