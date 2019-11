Adozione di cani randagi, a breve la campagna del Comune Orlando e Lombardi hanno visitato il canile di Solopaca che è in convenzione con il comune

Un sopralluogo da parte dell'assessore Anna Orlando e della consigliera Mila Lombardi al canile di Solopaca anticipa la prossima campagna del Comune di Benevento per la sensibilizzazione all'adozione di cani randagi.

Lo scorso lunedì (28 ottobre), infatti l'Assessore al ramo Anna Orlando e la consigliera di Forza Italia Romilda Lombardi si sono recate presso il canile di Solopaca per un sopralluogo di controllo e verifica. Il canile, sotto la responsabilità di Ubaldo Di Massa, a seguito della convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale di Benevento, ha per contratto il servizio di assistenza per 280 cani, ma attualmente ne ospita 296. Le due amministratrici, spinte dall'amore verso gli animali, hanno voluto verificare di persona gli standard del servizio offerto che, ricordiamo, il comune paga in convezione.

Il sopralluogo dell'Assessore Orlando e della Consigliera Lombardi, è servito soprattutto a verificare le condizioni dei piccoli animali e la condizione del canile stesso.

Verificato, dunque, che il servizio reso è ottimale, è nelle intenzioni della Amministrazione Comunale avviare una forte campagna di sensibilizzazione per l'adozione degli animali domestici. L'obiettivo è di donare, ai cani attualmente in custodia presso il canile di Solopaca, una casa e soprattutto una famiglia.

In tal modo si perseguirebbe un doppio obiettivo, ovvero la felicità degli animali domestici e la riduzione dei costi per le spese di assistenza che il Comune di Benevento attualmente sostiene.

Uno dei prossimi obiettivi sarà l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni di volontariato, di una giornata dedicata con gazebi espositivi degli amici attualmente ospiti a Solopaca, anche con l'eventuale organizzazione di una esposizione canina con una sezione dedicata agli amici a 4 zampe senza pedigree.

Ricordiamo che i cani aiutano nella riabilitazione e nel recupero sociale, come già ampiamente dimostrato con l'evolversi della Pet Therapy. Appuntamento, dunque a breve per la campagna di sensibilizzazione che vedrà coinvolte tutte le associazioni interessate.