Allerta arancione, Mastella chiude le scuole Il sindaco di Benevento: se persiste allerta chiudo anche mercoledì, sicurezza prima di tutto

Scuole chiuse per domani (martedì 5 novembre) a Benevento. E' la decisione comunicata dal sindaco Mastella attraverso un post sulla sua pagina facebook: "Domani - scrive il primo cittadino - per allerta arancione diramato dalla protezione civile scuole chiuse. Il rischio vento e pioggia forte mi porta a questa decisione. Seguiremo con l’assessore ed i tecnici l’evolversi del tempo

e domani darò altre indicazioni. Se persiste l’arancione chiuderò anche dopo domani. La sicurezza viene prima di tutto. Agli studenti dico però leggete e studiate. Non sciupate la vostra intelligenza. Fatemi questa promessa dai più piccoli ai più grandi".