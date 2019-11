Papà di 4 gemellini: proroga di 6 mesi al contratto con Asia Lo ha annunciato Mastella: "Lavorerà almeno altri sei mesi con la società partecipata"

Marco, il papà dei quattro gemellini nati al Fatebenefratelli di Benevento la scorsa settimana, proseguirà il suo lavoro in Asia, dove era impegnato come operaio almeno per altri sei mesi.

L'azienda ha dunque optato per una proroga semestrale del contratto del neo papà. Lo ha annunciato il sindaco Mastella dopo un colloquio con l'amministratore unico della società partecipata, Donato Madaro: “Per il papà dei 4 gemelli, nati un mese fa a Benevento, l’Asia conferma la sua assunzione per altri sei mesi. Me lo ha comunicato l’Amministratore Delegato”.

Un sospiro di sollievo per la famiglia dunque, attorno alla quale si sta muovendo la macchina della solidarietà, con la Caritas e altre associazioni che stanno cercando, tra appelli e focus sulle possibili agevolazioni fiscali, di dare una mano alla famiglia.