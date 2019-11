Corso vietato ai cani? cittadini si dividono tra pro e contro Pro e contro la proposta del sindaco, ma tutti concordi: “Necessario tutelare decoro”

Continua a far discutere a Benevento la proposta - provocazione del sindaco Mastella che attraverso i social aveva annunciato di valutare la chiusura del centralissimo corso Garibaldi agli amici a quattro zampe per colpa degli incivili e della cattiva abitudine di non pulire, seppure sia obbligatorio, le deiezioni canine. Un post che in pochissime ore aveva registrato numerosi commenti sempre sui social e che oggi ha registrato anche l'intervento delle associazioni animaliste. Intanto ascoltando il parere dei cittadini presenti lungo Corso Garibaldi questa mattina è facile intuire che la proposta ha sicuramente registrato grande interesse. Ma i cittadini si dividono tra chi ritiene sia giusto e chi si dichiara assolutamente contrario. Per molti, infatti, la colpa è dei padroni e della cattiva abitudine di non pulire i bisogni degli amici a quattro zampe. Di qui l'invito a fare “maggiori controlli e avviare una campagna di sensibilizzazione a partire dalle scuole”. Tante le proposte ed i quesiti dei cittadini che spostano l'attenzione anche sul problema randagismo: “Cosa è stato fatto per il randagismo?”. Un dibattito che al momento sembra dividere pro e contro, ma che sembra trovare tutti d'accordo sulla necessità di "contribuire tutti al decoro della città".