Cuccioli abbandonati in sacco nero: salvati da operatore Asia In via Liborio Pizzella: li avevano gettati come spazzatura.

Quando ha visto quel sacco nero che si muoveva in via Liborio Pizzella a Capodimonte ha subito capito: dentro c'erano dei cuccioli, che qualcuno aveva abbandonato nel più crudele dei modi, in un sacco nero, facendogli rischiare la morte per soffocamento, per annegamento viste le abbondanti piogge, o peggio, tra i rifiuti se quell'operatore non si fosse accorto del contenuto del sacco.

Invece Raffaele Tavino, operatore Asia, li ha liberati, facendoli uscire e portandoli tutti e 3 all'eco centro dove ora sono in attesa del veterinario... e magari di qualcuno che li adotti, qualcuno col buon cuore dell'operatore che li ha salvati, facendogli dimenticare che esista chi è capace di infilarli in un sacco dell'indifferenziata e gettarli via.