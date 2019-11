Maltempo: scuole chiuse anche a Montesarchio domani 6 novembre Il sindaco Damiano ha optato per la chiusura viste le avverse condizioni meteo

Anche a Montesarchio il primo cittadino Franco Damiano ha optato, in vista del maltempo di oggi e che anche domani dovrebbe colpire il paese come previsto nell'allerta meteo diramato dalla protezione civile, per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani 6 novembre 2019, firmando l'ordinanza proprio negli ultimi minuti.