Rischio crolli di massi concreto: la strada resta chiusa Male l'ispezione degli scalatori sulla Cerreto - Cusano: è pericolosa, le rocce possono staccarsi

L’ispezione da parte degli scalatori sul monte sovrastante la Strada provinciale Cerreto Sannita - Cusano Mutri - Pietraroja, chiusa al traffico dal 5 novembre scorso per la caduta di massi, non ha dato l’esito sperato. Infatti, sono state riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità con la concreta minaccia di nuovi crolli da parte di frammenti rocciosi a quote sul livello del mare molto elevate rispetto alla sede stradale. Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ed il Direttore generale, Nicola Boccalone, sono stati subito informati di tale situazione da parte del Responsabile del Servizio Viabilità, Salvatore Minicozzi. Al termine di un briefing è stato quindi deciso che, meteo permettendo, si comincerà da domani 14 novembre alla rimozione controllata dei massi pericolanti sul versante e quindi, subito dopo, al riposizionamento delle reti di contenimento e contestualmente alla riapertura al traffico a senso unico alternato dell’arteria stradale. A quanto è stato possibile determinare, l’intervento richiede 7 giorni di lavoro.