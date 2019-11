Ceppaloni, sabato e domenica c'è Tartufo al Borgo Ecco il programma della manifestazione al via il 30 novembre

Torna a Ceppaloni l’appuntamento con Tartufo al Borgo. La manifestazione, organizzata dal Comune con la direzione artistica di Renato Giordano, ha lo scopo di promuovere il bianco pregiato, uno dei prodotti più gustosi e ricercati nel panorama culinario italiano.

Quelli che andranno in scena nel Castello medievale saranno due giorni ricchi di eventi. Si parte sabato 30 novembre alle 16:30 (in via cortile) con uno spazio dedicato ai bambini con la “Casetta di Babbo Natale” organizzata dall’Associazione culturale Antigone. Alle 18:00 inizieranno le attività all’interno dell’antico maniero con il “Salotto Tartufato” a cura della giornalista Federica De Sanctis, che ospiterà Simone Buffardi De Curtis, il nipote del grande Totò, e Francesco Siciliano, attore di rango che parlerà di “Sua Eccellenza il Tartufo Bianco”. Al salotto prenderanno parte anche Michele Boscagli, Presidente dell’Associazione Nazionale città del Tartufo; Antonella Brancadoro, Direttore dell’Asociazione Nazionale città del Tartufo; il sindaco di Ceppaloni Ettore De Blasio e il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella.

Alle 18:30 si apriranno gli stand gastronomici ed artigianali presenti nella corte del Castello medioevale con un suggestivo ed atteso momento dedicato alle macchine musicali.

Alle 20:00 “Cena al Castello” ovviamente a base di tartufi bianchi di Ceppaloni, mentre nella corte ad allietare la presenza dei visitatori ci sarà lo spettacolo musicale del “Duo c’è”.

Domenica mattina si comincia alle 10:00 in Piazza Carmine Rossi con il raduno delle auto sportive, le cosiddette “Supercar” in collaborazione con il ”Club Supercar Italia”. Alle 12:00 nel Castello appuntamento con il “Salotto Tartufato” che precede il pranzo che inizierà alle 13:00.

Nel corso del pomeriggio appuntamento ancora dedicato ai bambini con la “Casetta di Babbo Natale” e convegno dedicato all’olio a cura dell’Associazione “La Strega dell’Olio d’Oliva”.

Alle 17:30 ancora spazio ai bambini con la “Posta di Babbo Natale” occasione in cui i più piccoli potranno consegnare la propria letterina al grande protagonista del Natale.

A seguire apriranno gli stand enogastronomici ed artigianali con il suono delle antiche macchine musicali e la musica di “Giema Duo”.