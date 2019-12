Un giorno per l'amore, il cuoredì. La proposta di don Pietro La proposta social: indire un referendum per sostenere l'iniziativa

Una sfida social, è quella lanciata da don Pietro D'Angelo, parroco di alcune comunità parrocchiali di Nicola Manfredi che, attraverso i social, ha proposto sui social un referendum per cambiare il nome ad un giorno della settimana da dedicare all'amore e agli affetti più cari: al posto del venerdì il cuoredí.

"Chiedo il vostro aiuto - scrive - per riuscire nell'obiettivo di dedicare un giorno alla settimana alle amicizie e agli affetti più cari. Facciamo una sorta di referendum (o petizione) a partire dai social, per chiedere con forza a tutti gli Stati di cambiare il nome ad un giorno della settimana, per dedicarlo all'amore in tutte le sue forme e sfaccettature. Chiediamo che il venerdì (che richiama il pianeta Venere, quindi l'antica divinità dell'amore) si cambi in cuoredí: giorno del cuore. Potrebbe sembrare banale questa iniziativa, ma se ci riflettiamo bene potrebbe anche non esserla. In un mondo sempre più frenetico, dove si corre e sempre meno si trova il tempo da dedicare a se stessi e agli altri, agli affetti, all'amore e alla carità, abbiamo bisogno di ricordarci che la settimana è fatta di sette giorni. Il cuoredì potrebbe richiamarci alla parte più bella di noi: il cuore".