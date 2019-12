Tumori, in un congresso a Benevento le novità per le cure Domani, dalle 8.30, all'Una Hotel Il Molino

L'Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento – U.O.C Oncologica, organizza per domani (martedì 3 dicembre) a partire dalle ore 8.30, presso l'Una Hotel Il Molino in via dei Mulini, la 15esima edizione del congresso “Oncology News”.

I tumori – ha affermato l'oncologo Antonio Febbraro direttore scientifico - rappresentano le piu` frequenti patologie che colpiscono il genere umano. Quando diagnosticati in fase tardiva, le percentuali di guarigione definitiva si riducono notevolmente. Nonostante cio`, per alcuni di essi stiamo assistendo, negli ultimi anni, ad una progressiva riduzione della mortalita`, grazie a un miglioramento della performance di tutte le fasi della gestione della malattia, dalla diagnosi alla terapia.

Le conoscenze in questo campo – ha proseguito Febbraro - sono in continua e rapida evoluzione, e diventa sempre piu` indispensabile che le varie figure di specialisti coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico lavorino, oltre che secondo protocolli condivisi, anche in maniera coordinata.

Il corso si propone – ha concluso Febbraro - come momento di confronto tra i vari specialisti coinvolti nella gestione delle pazienti affette da neoplasie della mammella, al fine di prendere in considerazione alcuni aspetti di tale patologia ancora non del tutto ben definiti, e alcune novita` derivanti dalle evidenze degli ultimi studi clinici e dalle linee guida internazionali.

Il congresso è caratterizzato da due parti, una più tecnica al mattino con la presenza di illustri relatori, ed una seconda al pomeriggio, alle ore 16.00 sul tema “Lo sport: un'ulteriore arma contro il cancro”. Parteciperanno: Filippo Inzaghi – tecnico del Benevento Calcio; Tonino Pedicini – oncologo; Mario Collarile – Delegato prov.le del CONI; Raffaele Fuiano e Stefano Salvatori staff medico del Benevento calcio.