IoXBn: al S. Pio nuove insegne ma sale operatorie chiuse La nota dell'associazione

"Ormai, i cittadini di Benevento, sono abituati a leggere e ad apprendere cose che nemmeno a Luogosano risulterebbero serie, ma che destano preoccupazione e indignazione. E’ possibile che un Direttore Generale che si è candidato, e che è stato incaricato per risolvere le serie ed importanti criticità che attanagliano un’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale, destini priorità assoluta all’illuminazione delle nuove tabelle, alla verniciatura delle ringhiere, ad installare nuove sbarre e a rifare i parcheggi; mentre gli ammalati sono costretti ad andare in altre strutture sanitarie per un intervento chirurgico, in quanto alcune sale operatorie sono chiuse perché ci piove dentro?".

Così l'associazione Io X Benevento, presieduta da Giuseppe Schipani, critica le scelte del neo direttore generale dell'ospedale San Pio Mario Ferrante.

"E’ possibile - prosegue - che la sua unica preoccupazione sia circoscritta a come addobbare l’ospedale per il periodo natalizio mentre, da luglio ad oggi, ancora non si riesce a risolvere nemmeno un problema? Mancano attrezzature e, spesso, quelle che ci sono si guastano, causando rinvii degli interventi chirurgici e arrecando un danno, anche economico, alla sanità pubblica. Manca personale, le liste d’attesa risultano ancora lunghissime, non si rispettano i LEA, ma ci si concentra ad invitare De Luca per far vedere quanto siano belle le luci delle nuove tabelle? Ci si vuole forse adeguare alle Luci d’Artista di Salerno? La nuova risonanza magnetica l’attendiamo da tre anni. Insomma, il nuovo Direttore Generale, che si è presentato con un corposo curriculum, che dice di essere umile ma che poi dimostra altro, autocelebrandosi anche di notte, sperando che nei sogni qualcuno possa ricordargli ancora qualcosa che purtroppo dimentica, non vorrà mica soffermarsi a questa sceneggiata poca credibile ed efficace?".