Domani chiusa la sede della Provincia alla Rocca dei Rettori Per lavori ad una cabina Enel

A causa di lavori indifferibili di manutenzione disposti dall’Enel a partire dalle ore 9 alle 16.45 presso una cabina elettrica nell’area della Rocca dei Rettori, gli Uffici della Provincia di Benevento ubicati nel castello rinascimentale di piazza Castello resteranno chiusi al pubblico nella giornata di domani 3 dicembre.

Lo ha disposto il Direttore Generale della Provincia di Benevento, Nicola Boccalone che nel provvedimento ha fatto propria una raccomandazione della stessa Enel a non commettere imprudenze nell’accesso alla Rocca dei Rettori per la possibilità di improvvisi ritorni di energia elettrica nel corso dei lavori di manutenzione. Di conseguenza il direttore Boccalone ha dato la possibilità al personale dipendente in servizio presso la Rocca dei Rettori di fruire di un giorno di ferie, secondo le norme previste dal Contratto nazionale di lavoro, essendo le loro attività incompatibili con la mancanza dell’energia elettrica; mentre, coloro i quali presteranno comunque servizio nel castello, dovranno rispettare le raccomandazioni indicate dall’Enel.