Al professore Sabatini il Premio Cosimo Fanzago Al presidente onorario della Crusca gli auguri dell’ateneo sannita

Congratulazioni dall’Università del Sannio al professore Francesco Sabatini a cui è stato assegnato il Premio Cosimo Fanzago 2019. Sabatini è presidente onorario della Crusca oltre che conferenziere presso il Polo didattico di Unisannio della Fondazione dei Lincei. Il riconoscimento gli è stato consegnato a Napoli a Palazzo Donn’Anna dal professore Massimo Squillante, responsabile scientifico del Polo beneventano dei Lincei.

Il Premio Fanzago, costituito da una scultura realizzata ad hoc dal maestro Riccardo Dalisi, è un riconoscimento dedicato al grande architetto seicentesco Cosimo Fanzago, che lasciò una traccia straordinaria nella fisionomia della capitale del Regno. Nasce dalla lunga, intensa e articolata attività dell’Associazione Palazzi Napoletani, guidata da tre architetti napoletani, il presidente Sergio Attanasio, seguito da Celeste Fidora e Pietro Giordano, ai quali si è man mano affiancata una variegata pattuglia di intellettuali, giornalisti, artisti e studiosi campani, in alcuni casi napoletani d’adozione.

“È particolarmente significativo per l’Università degli Studi del Sannio – ha dichiarato il professore Squillante - il riconoscimento conferito al prof. Sabatini che onora con la sua attività il Polo beneventano della Fondazione Lincei, istituito per iniziativa del rettore Filippo de Rossi in uno con gli accademici dei Lincei Carlo Sbordone e Fulvio Tessitore. A breve partirà a Benevento il nuovo ciclo di seminari”