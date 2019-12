L'8 dicembre inaugurazione illuminazione scenografica A Sud del Polo. La Camera di Commercio presenta le iniziative per il Natale

Un Natale come non lo avete mai visto. Un centro, quello cittadino, come mai prima d’ora. La Camera di Commercio di Benevento e l’Azienda Speciale Valisannio, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento e Comune di Benevento, vestono Corso Garibaldi, immergendo cittadini e turisti in una esperienza unica che accompagnerà il capoluogo sannita in tutto il periodo natalizio.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, il centro città sarà allestito con una illuminazione scenografica, le facciate di Corso Garibaldi saranno vestite di luce attraverso la proiezione di immagini che creeranno un effetto scenografico natalizio, riproducendo paesaggi innevati e trasportando il pubblico in una dimensione parallela, nella magia del Natale. I visitatori che percorreranno i luoghi interessati si ritroveranno immersi in un mondo da fiaba, tra musica e luci, effetti pronti a valorizzare i beni culturali che circondano il centro, non svolgendo mai una azione invasiva ma, anzi, inserendo elementi visivi in architetture storiche che le rendono, di conseguenza, magiche. Un vero e proprio show di luci, per perdersi, insieme alla propria famiglia, nell'atmosfera più bella dell’anno.

La conferenza stampa di presentazione di “A Sud del Polo”, evento realizzato da Camera di Commercio di Benevento, Azienda speciale Valisannio, in collaborazione con Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento e Comune di Benevento, si terrà giovedi 5 dicembre, alle 16, presso la Sala Consiliare della Camera di Commercio di Benevento.

Interverranno: il Presidente della Camera di Commercio di Benevento, Antonio Campese, il Presidente dell’azienda speciale Valisannio, Michele Pastore, il Sindaco della città di Benevento, Clemente Mastella, Il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Benevento, Saverio Parrella, l’Assessore agli eventi e al commercio di Benevento, Oberdan Picucci e Renato Giordano.

Nel corso della conferenza verranno svelati i dettagli della realizzazione dell’illuminazione scenografica, le iniziative di Natale e il nome della madrina che inaugurerà, l’8 dicembre, l’accensione delle luci della città.