Differenziata, l'Asia ricevuta in commissione Ambiente Al centro dell'incontro le novità che riguardano il servizio e le difficoltà dei cittadini

Rappresentanti dell'Asia ricevuti in commissione Ambiente a Palazzo Mosti. L'iniziativa è stata promossa dalla presidente della commissione, Mila Lombardi per "conoscere le prossima riorganizzazione nella gestione dei rifiuti". Ed in merito l'esponente dell'amministrazione comunale precisa: "E' intervenuto il dottor Mazza, Capo Settore Tecnico. Come noto, i cittadini sono stati informati del prossimo cambio nella gestione della raccolta vetro, con la scomparsa totale delle campane e l'inizio anche per questa tipologia di rifiuto del sistema di raccolta porta a porta. Si sono valutate tutte le questioni poste in essere dai consiglieri presenti, sono state, inoltre, esaminate le problematiche rilevate dalla popolazione ed affrontate alcune tematiche relative alla gestione della raccolta nei condomini. Per svolgere queste nuove funzioni, l'Asia provvederà al rinnovo del parco auto con la sostituzione nei prossimi tre anni di 44 automezzi con contratto full service di manutenzione. E' stato anche oggetto di discussione l'innovazione posta in essere dalla L. R. 14/2016, ovvero la necessità di essere autosufficienti nella raccolta dei rifiuti con la chiusura del Ciclo Integrato stesso e la creazione di Sub Ambiti Distrettuali. Obiettivo prossimo per la nostra Provincia sarà l'avvio delle procedure per dotare la Provincia di Benevento di un Impianto Selettivo Multimateriale al fine di Valorizzare il Rifiuto. Nelle prossime settimane - conclude Lombardi - la Commissione Ambiente comunale sarà dunque impegnata nel lavoro relativo al Sub Ambito Distrettuale per la gestione dei rifiuti".