Mostra dei presepi, il 5 l'inaugurazione La 12esima edizione a Palazzo Paolo V fino al 15 dicembre

Dal 5 dicembre e fino al 15, come da tradizione consolidata, si terrà la mostra di presepi dell'associazione Amici del Presepe di Benevento ad ospitare la “12^ Mostra di Presepi” sarà la Sala Mostre di Palazzo Paolo V in corso Garibaldi di Benevento.

La Scuola di Arte Presepiale, sita nei “Giardini Ada Merici”, intitolata a Francesco Salvati prosegue ininterrottamente l’attività sotto la guida di Michele Di Pace, artefice della crescita della qualità dell’arte presepiale cittadina, da quando il Maestro Salvati ci ha lasciati poco più di un anno fa.

Saranno 25 le opere inedite esposte dai presepisti di Benevento che, attraverso i propri lavori, raccontano la Natività attraverso la cultura contadina nella storia beneventana; non mancano apprezzabili esperimenti al di fuori dei canoni tradizionali. La Sala Mostre certamente attirerà la curiosità e la competenza dei cultori dell’arte presepiale e sicuramente sarà all’altezza per accogliere le migliaia di persone che si riverseranno nella Sala di Palazzo Paolo V durante gli 11 giorni di esposizione. Appuntamento, quindi, per giovedì 5 dicembre per l’inaugurazione.