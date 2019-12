Assistenza ematologica domiciliare, accordo S. Pio - Ail Sarà presentato mercoledì alle 12 all'ospedale

E' in programma mercoledì (4 dicembre), alle 12, una conferenza stampa in ordine al “Contratto di adesione al progetto di continuità assistenziale ematologica domiciliare”, stipulato tra benemerita Sezione dell’A.I.L. e l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

A presentare l'appuntamento il Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante ed il Presidente della Sezione “Stefania Mottola” dell’Associazione Italiana contro le Leucemie di Benevento, Salvatore Mottola, presso la sala convegni “Santa Maria delle Grazie” del Presidio Ospedaliero “G. Rummo”.

L’obiettivo del documento è di migliorare la qualità della vita delle persone, portando a casa del paziente, impossibilitato a raggiungere il Centro Ematologico di riferimento, le professionalità ospedaliere del territorio, ad integrazione delle cure primarie istituzionalmente fornite dall’ASL, in una sorta di meccanismo “a rete”, fatto da un fitto dialogo tra i soggetti che erogano aspetti diversi della cura.

L’assistenza ematologica domiciliare, che avrà evidenti ricadute positive per il paziente ed i suoi familiari – come verrà più compiutamente specificato nell’incontro con la stampa – verrà assicurato, in costante collegamento con l’ospedale, da un’equipe, costituita da due specialisti ematologi, da due infermieri professionali e da un addetto di segreteria, messi a disposizione dall’A.I.L., che fornirà anche un’autovettura per l’espletamento del servizio.