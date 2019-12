Giornata internazionale Diritti delle Persone con Disabilità Schede tattili sul Vaso di Assteas, la Chiave di Milot di Cervinara e paesaggi di Montesarchio

Celebrata ieri a Benevento la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità presso la sede della Sovrintendenza dei Beni Culturali. Durante l'incontro sono state presentate schede tattili rappresentative delle immagini riguardanti il Vaso di Assteas, la Chiave di Milot di Cervinara e paesaggi di Montesarchio, realizzate grazie al progetto curato da Daurio D'Auria.

“Ancora una volta – spiega D'Auria - le schede tattili hanno dimostrato la grande possibilità di comunicazione (Il Bello Invisibile, dal nome del progetto) e scambio di intuizioni culturali tra il mondo dei non vedenti/ ipovedenti e il mondo dei vedenti”.

Le schede mettono in risalto particolari che sfuggono anche ai vedenti, nella disamina veloce di immagini stampate. L'iniziativa è stata resa possibile dall'Ufficio Operativo della Sovrintendenza di Benevento, dall'Associazione Benevento Inside, dalla Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sezione di Benevento, con il supporto del Rotary International, Club Valle Caudina, con il presidente Asprino. Significativa e determinante la partecipazione degli impiegati della Sovrintendenza, in particolare di Paola Ruggiero e Antonio Pedicino che, sebbene in quiescenza hanno messo a disposizione la loro esperienza e il loro tempo libero”.