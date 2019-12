De Luca sabato all'ospedale San Pio. Ferrante: primi risultati Sabato il Governatore taglierà il nastro della nuova risonanza magnetica

Sarà il Presidente della Campania Vincenzo De Luca ad inaugurare sabato (sette dicembre alle 10.30) le “novità” dell'azienda ospedaliera San Pio.

A rilanciare l'appuntamento, che il Governatore aveva già anticipato, il direttore dell'azienda ospedaliera Mario Ferrante.

Una visita per sottolineare quella svolta che la sanità sannita attendeva da tempo e che sembra in fase di concretizzazione con l'opera di Ferrante.

“Sabato mattina con i sindaci e le autorità taglieremo il nastro di nuove strutture di cui l'ospedale è stato finalmente dotato – ha rimarcato Ferrante oggi a margine dell'incontro per il rinnovo della convenzione con l'Ail per garantire la continuità assistenziale ematologica domiciliare (leggi qui) -. Una risonanza magnetica di ultima generazione, novità per il polo didattico, l'info point (ndr su via Pacevecchia) che poi realizzeremo in modo specifico in ogni padiglione, il potenziamento dei sistemi di sicurezza e portierato e ancora altre novità”.

Ferrante traccia un primo bilancio ma ha in cantiere ancora tante altre novità: “Sono quattro mesi che lavoriamo intensamente e abbiamo già realizzato alcuni obiettivi. Procederemo step by step sperando di migliorare la sanità sannita. Vogliamo che il San Pio diventi una struttura di grande attrazione ma – rimarca – vedo già che le persone cominciano a crederci di nuovo. Su questo entusiasmo, su questa rinnovata fiducia voglio lavorare. Continueremo a correre per assicurare risultati sempre migliori”.