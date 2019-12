Botte alla maestra, Amoros (Sna): "Gesto increscioso" "L'insegnante è professionista seria e impegnata: solidarietà dal sindacato Scuola Nuova Autonoma"

Anche il sindacato Sna Benevento interviene sull'episodio che a Benevento ha visto protagonista una maestra dell'Istituto Comprensivo San Filippo Neri di Benevento. La donna come si ricorderà è stata aggredita e picchiata dalla mamma di un'alunna in classe, davanti a tutti gli alunni. Pestaggio terminato solo grazie all'intervento di altri docenti. Tantissimi i messaggi di solidarietà e di sdegno che hanno seguito l'episodio, arrivati sia dalla parte politica, dal sindaco Mastella ai rappresentanti sanniti in parlamento, sia dai sindacati scolastici e dai rappresentanti della scuola. Ultimo in ordine cronologico è quello del professor Nicola Amoroso del sindacato Sna: "Il sindacato Scuola Nuova Autonoma del prof. Nicola Amoroso, in riferimento all’increscioso episodio di cui è stata vittima una docente di scuola materna presso l’Istituto Comprensivo San Filippo Neri di Benevento, esprime la più sentita solidarietà all’insegnante personalmente conosciuta come professionista seria e impegnata".