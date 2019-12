Al via "Un calcio al Diabete 2019" La prima parte della giornata è stata dedicata ad incontri di calcetto

La prima parte dell'evento benefico "Un calcio al Diabete 2019" è oramai in archivio. La mattinata è stata un vero successo con tanti ragazzi delle scuole di Benevento e della provincia sannita che hanno partecipato assistendo a incontri di calcetto che hanno visto scendere sul parquet del Palatedeschi due rappresntative del Liceo Rummo, la Nazionale Vecchie Glorie del Napoli, i Lyons e la nazionale Hip Hop con Shade, Antonacci e gli altri artisti.

Ha partecipato anche Shark Emcee che ha presentato le formazioni degli Hip Hop e delle Vecchie Glorie del Napoli Calcio improvvisando poi a centrocampo qualche battuta free style con Shade per l'occasione. Fuori il Palazzetto, Don Pasta, in chiusura di mattinata, ha deliziato tutti con uno spettacolo culinario, con quattro nonnine che hanno preparato pasta di casa che è stata cotta e fatta assaggiare. Il calcio d'inizio è stato dato dal Sindaco Clemente Mastella particolarmente sensibile a questo tipo di eventi.