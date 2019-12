"Pagati gli stipendi agli operai forestali comunità Montana" A comunicarlo la Provincia di Benevento

"Il Presidente della Provincia di Benevento e Presidente Comunità Montana Titerno / Tammaro, Antonio Di Maria, a fronte dell'avvenuto stanziamento di poco meno di 3 milioni di euro, accreditati nei giorni scorsi dalla Regione Campania per i programmi di forestazione in quell'area montana, ha dato disposizioni amministrative, che la Giunta Esecutiva dell'Ente ha oggi approvato nel corso di apposita seduta, per pagare le mensilità arretrate dal giugno scorso ad oggi agli operai forestali". E' quanto comunicato in una nota dell'Ente provinciale nella quale viene inoltre precisato: "Agli stessi è stato anche riconosciuta la tredicesima mensilità, come per legge. Il Presidente Di Maria ha sottolineato che l'Ente montano da lui presieduto ha immediatamente onorato l'impegno a pagare il dovuto ai lavoratori non appena avuta la disponibilità finanziaria in cassa".