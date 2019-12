Gestione del ciclo rifiuti, convocato consiglio provinciale La convocazione all'indomani dell'incontro di ieri in Regione

Resta alta l'attenzione in provincia di Benevento per quanto riguarda la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Argomento che sarà presto al centro della prossima riunione del consiglio provinciale convocato per le ore 12 del prossimo giovedì, 12 dicembre. A comunicarlo il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, precisando che la convocazione del consiglio provinciale avviene a "seguito dell’ultimo incontro con i vertici della Regione Campania". Di qui la convocazione nella sala consiliare alla Rocca dei Rettori di "una riunione dei Consiglieri provinciali per una discussione sulla integrale applicazione della Legge regionale numero 14 del 2016 che interviene in materia di Ciclo integrato dei rifiuti. La riunione dei Consiglieri provinciali sanniti - precisa il presidente - che fa seguito ad un analogo incontro sul medesimo argomento, sarà utile ad approfondire la relazione del Presidente che fornirà un aggiornamento sullo stato di fatto della gestione". Ed in merito viene precisato: "Dopo le eventuali determinazioni cui perverranno i consiglieri, seguiranno, comunque, a partire dalle ore 15 e sempre alla Rocca dei Rettori, i lavori di un Tavolo tecnico di discussione con il Presidente dell’Ato rifiuti, Pasquale Iacovella, e l’Amministratore unico di Samte, Carmine Agostinelli, e con la partecipazione del Direttore generale della Provincia, Nicola Boccalone, al fine di accelerare il trasferimento delle funzioni di gestione del ciclo rifiuti all’Ato, così come peraltro prevede la legge regionale in materia".