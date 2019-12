H2School 2019, ecco i premiati L'appuntamento promosso da Gesesa

Mostra e premiazione delle scuole per i partecipanti ad H2School 2019, il progetto di Gesesa per la scuola in collaborazione con il comitato Unicef di Benevento e il patrocinio del Comune di Benevento.

Presenti le scuole vincitrici: I.C. di Ponte che si è aggiudicata il primo posto; I.C. Vanvitelli di Airola, che si è aggiudicata il secondo posto. L’Istituto Paritario De La Salle di Benevento terzo classificato; il Convitto Nazionale P. Giannone di Benevento che si aggiudicata il quarto posto e l’I.C. Bianchi di San Bartolomeo in Galdo quinto posto.

H2School ci sarà anche per il 2020, con una novità: lo spettacolo di educazione ambientale sarà per il prossimo anno incentrato sulla Raccolta Differenziata, ecco perché a premiare una scuola è stato invitato l’Amministratore Unico di Asia Benevento Donato Madaro.

l’Obiettivo del progetto di Gesesa e Unicef per le Scuole è proprio quello di educare le nuove generazioni alla sostenibilità ambientale e questa di può raggiungere solo facendo sinergia tra le istituzioni e le aziende che operano sul nostro territorio. Appuntamento a Marzo per la Giornata Mondiale dell’Acqua.