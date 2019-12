La magia del Natale sul treno storico verso Assisi | FOTO L'antico convoglio partito dalla stazione centrale alla volta di Pietrelcina, Roccaraso e Assisi

Le carrozze del convoglio storico delle Ferrovie, allestite e decorate con gli addobbi natalizi è partito questa mattina dalla stazione centrale di Benevento alla volta di assisi.

Un viaggio che si svolgerà nell'incanto dell'atmosfera natalizia, con il coordinamento organizzativo di Sannio Europa e di CNA Campania Nord di Benevento, infatti, il Treno Storico Benevento – Pietrelcina – Assisi sul percorso dei Luoghi natali di Padre Pio – San Pio da Pietrelcina e San Francesco d’Assisi, sarà un viaggio nelle tradizioni tipiche del Natale nell’area della dorsale appenninica.

Un viaggio lento a bordo delle caratteristiche carrozze ferroviarie degli anni ’30 che toccherà i meravigliosi paesaggi della dorsale appenninica, come i mercatini di Natale di Roccaraso, nei fascinosi borghi di Sulmona, L’Aquila e quindi nella terra di San Francesco, per assistere all'accensione delle luci del maestoso albero di Natale di Assisi.

Spiritualità e rinascita turistica, questi gli elementi che caratterizzeranno il viaggio promosso e finanziato dalla Regione Campania, con la Provincia di Benevento Ente capofila, e con Fondazione F.S. ed Acamir, l’Arcidiocesi di Benevento, la Diocesi di Cerreto Sannita – Telese Terme – Sant’Agata de’ Goti, la Camera di Commercio di Benevento, il Comune di Pietrelcina, Cives Benevento, con l'organizzazione dell'agenzia di “Viaggi & Co.” di Anna Grazia Marchese, di Benevento.

Tantissime le persone che questa mattina sono salite a bordo del convoglio dopo una breve cerimonia per inaugurare il viaggio con il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, il direttore generale dell'Ente, Nicola Boccalone, il capo dello staff della Provincia, Renato Parente e l'onorevole Costantino Boffa.

Ecco l'itinerario: 7.30 dalla Stazione Telese/Cerreto alla volta di Benevento e, quindi, alle ore 08.05 dalla Stazione centrale del capoluogo sannita il Treno riparte per Pietrelcina da dove il Treno ripartirà alle 08.35 in direzione Molise, con soste alle Stazioni di Campolattaro, Morcone, San Giuliano del Sannio, Isernia e, quindi, arrivo alle ore 15.30 a Roccaraso. Qui visita libera ai mercatini natalizi.

Sabato 7 Dicembre il convoglio riparte alle ore 10.50 dalla Stazione di Roccaraso, in direzione Sulmona qui con visita al Museo dei confetti “Pelino”. Alle 16.05 il Treno riparte con arrivo alle ore 17.20 all’Aquila con trasferimento in bus per il centro storico per una visita guidata del borgo.

Domenica 8 Dicembre dalla Stazione dell’Aquila si riparte alle ore 08.13 verso Assisi. Alle ore 13.00 è fissata la Celebrazione della Santa Messa nella Basilica Inferiore di San Francesco. Alle ore 19.00 i viaggiatori assisteranno all’accensione degli eco alberi e del Presepe in Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco. Alle ore 20.00, infine, il viaggio si conclude con il ritorno in Bus Gran Turismo per Benevento con arrivo previsto per le ore 02.00 di lunedì 9 dicembre.