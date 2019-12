Lilt Benevento: eletto il nuovo consiglio direttivo Francione riconfermato presidente: "Al lavoro per esigenze del Sannio"

La sezione provinciale di Benevento della LILT -Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori- comunica che, sabato 23 Novembre 2019, in seguito all'Assemblea dei Soci convocata per il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo Sezionale, sono risultati eletti i seguenti componenti: Salvatore Francione, Antonella Mostacci, Erica Di Santo, Liberata Feleppa e Cinzia D'Aiuto, i quali, riunitisi in data 27 c.m., hanno eletto quale Presidente Salvatore Francione e vice-Presidente Antonella Mostacci.

Francione, attivamente presente all'interno della LILT beneventana da ormai diversi anni, è stato dunque riconfermato Presidente all'unanimità e guiderà l'associazione per il prossimo quinquennio.

Nell'occasione, il presidente ha dichiarato: “Sono grato al Consiglio per la fiducia ed anche orgoglioso di poter proseguire a dare il mio contributo alla LILT; un compito che ricambierò con il totale impegno e la massima dedizione, prestando un'attenzione particolare alle esigenze della popolazione del Sannio”.

Il nuovo Consiglio Direttivo si è messo subito al lavoro per definire le linee programmatiche delle iniziative e delle attività da realizzare nei prossimi cinque anni, al fine di promuovere una sempre più efficace cultura della prevenzione oncologica. Del resto, l'obiettivo più importante della LILT è proprio quello di sconfiggere i tumori attraverso la prevenzione, promuovendo attività ambulatoriali, di ricerca e di volontariato.