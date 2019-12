Mastella: guerra ai topi, anche a quelli 'rom' Il sindaco emanerà un'ordinanza: derattizzazioni prima dei lavori edili

“Emanerò un'ordinanza secondo la quale prima di effettuare lavori che prevedono scavi. Cittadini o attività dovranno mettere in campo interventi di derattizzazione, altrimenti non saranno rilasciate concessioni edilizie”.

E' la risposta che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato in merito all'invasione di topi che si sta verificando in città. La decisione è stata comunicata al termine di una riunione a Palazzo Mosti che ha coinvolto Asl, Gesesa, Asia, e gli amministratori competenti nei diversi settori.

Il primo cittadino ha chiarito: “La Gesesa è impegnata anche presso le scuole per un intervento diretto e immediato, l'Asl prosegue nel suo lavoro considerando che l'uso dei veleni ha un limite, e il 21 dicembre ci sarà un nuovo intervento di derattizzazione. Asia e Vigili urbani lavoreranno sui rifiuti, sugli abbandoni abusivi che sono un ricettacolo per i ratti. Un appello che non riguarda solo i cittadini ma anche negozi e ristoranti. Tutti devono fare la propria parte”.

Poi Mastella rincara la dose: “Invito tutti ad essere vigili e a segnalare anche situazioni di stabili abbandonati e ruderi che potrebbero diventare rifugio perfetto" e con la consueta ironia il primo cittadino dichiara guerra anche a quelli che definisce "una sorta di topi “rom”". Poi, però, fa appello alla calma: "basta situazioni di psicosi, basta allarmismi, la situazione è sotto controllo. Faremo appello anche all'autorità di bacino perché vengano puliti gli argini dei fiumi. Il Comune non può farcela da solo ma dobbiamo lavorare insieme”.