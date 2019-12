Area Asi Benevento, domani la visita del Presidente De Luca Incontro per fare il punto sulle aree di sviluppo industriale, la Zes e rilancio aree interne

Il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca visiterà domani, nella tarda mattinata, l’Area Asi di Ponte Valentino. A ricevere il Governatore saranno il presidente del consorzio Asi, Luigi Barone e i componenti del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale dell’Ente Pubblico Economico. L’incontro costituirà l’occasione per fare il punto sulle questioni che riguardano le Aree di Sviluppo Industriale, la Zes, lo sviluppo delle industrie della Campania e in particolare delle aree interne.

Alle 12.30 De Luca incontrerà il Comitato Direttivo e il Consiglio Generale Asi. A seguire terrà un incontro, sempre presso gli uffici Asi Benevento, con la stampa. Quindi visiterà alcune aziende insediate nell'agglomerato industriale, in particolare il Pastificio Rummo, l’azienda Agrisemi Minicozzi e l’azienda Imeva.

All'incontro interverranno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, e il presidente della Camera di Commercio di Benevento, Antonio Campese.

"Si tratta – ha spiegato il presidente Asi Benevento, Luigi Barone – di un’occasione utile per dialogare con il Governatore della Campania e per consentire alle aziende del territorio di ribadire al Presidente De Luca le peculiarità e le necessità del territorio per lo sviluppo industriale della nostra realtà”.