Centro disabili: "Trovata nuova struttura, ma servono fondi" La campagna delle famiglie del Centro "E' più bello insieme": "Serve l'aiuto di tutti"

Il progetto della nuova sede del Centro "E' più bello insieme" di via Carlo Pisacane a Benevento è pronto, sul tavolo della conferenza stampa - convocata dalle Famiglie dei cittadini disabili che frequentavano il Centro di Via Firenze e dagli Operatori della Cooperativa sociale "La Solidarietà" - nella sede del Consorzio "Sale della Terra".

Le Famiglie e gli Operatori hanno, dunque, trovato un'altra struttura in grado di ospitare le numerose attività che il CSP "E' più bello insieme", ma questa sede adesso deve essere ristrutturata perché - come dice Luigi nel video di lancio della raccolta fondi - il sogno deve continuare.

Le famiglie riepilogano i fatti: "Un sogno, quello di 40 cittadini beneventani disabili, spezzato definitivamente il 19 luglio 2019, dopo 18 anni di servizio ininterrotto, incontestato, professionale, da parte della Cooperativa sociale "La Solidarietà".

Con proprio provvedimento amministrativo, infatti, nel giugno 2019 il nuovo direttore dell’Ambito, Dott. Alessandro Verdicchio, decide di ritirare l’autorizzazione al funzionamento al ”Csp È più bello insieme” perché ritiene che manchi il presupposto del “titolo di godimento” previsto nella disciplina della legge regionale n.11 del 2007 e di cui al regolamento regionale n.42014. Giova ricordare che con quello stesso titolo di godimento il Centro ha funzionato ininterrottamente dal 2007 in poi senza alcuna criticità né giuridica né economica, neanche l’Organismo Straordinario di Liquidazione per la gestione del dissesto del Comune di Benevento ha mai sollevato dubbi circa la legittimità del contratto di comodato in essere né ha preteso dalla Cooperativa alcun canone di locazione per gli anni arretrati.

E mentre revocava l'autorizzazione, chiudendo, di fatto, un servizio essenziale per 40 cittadini disabili, il Dott. Verdicchio, di concerto con il Comune di Benevento, perfezionava una procedura di gara per l'affidamento della struttura ad un'altra Cooperativa, attraverso un bando di gara a rialzo sulla corresponsione del Canone di locazione, assegnando la struttura ad altra Cooperativa che, al momento, non ha attivato alcun servizio.

Per ovviare a questo grave disservizio - che sta creando preoccupanti regressioni nella fragile vita psichica dei cittadini disabili costretti a restare a casa senza alcuna attività sociale e ludico-laboratoriale - Famiglie e Operatori del "Centro Sociale Polifunzionale per Disabili E più bello insieme della Coop Soc La Solidarietà" hanno selezionato a Benevento una nuova struttura da adibire a Csp, ma non hanno i fondi necessari per la ristrutturazione della nuova struttura, circa 50 mila euro.

Durante la conferenza stampa di stamattina, dunque, essi hanno annunciato l'avvio di una CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI

per la quale chiedono la partecipazione di tutti i cittadini di Benevento per primi perché, come ha detto Orsola Curatolo, mamma di un cittadino disabile: "Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché il Comune deve sentire addosso il peso di una intera città che deve indignarsi per la brutalità gratuita con la quale è stato negato un diritto a oltre 40 cittadini. A Benevento - ha concluso Orsola - deve crescere un nuovo umanesimo: i problemi dei disabili, degli anziani, delle persone fragili, sono di tutti e noi tutti dobbiamo fare rete per difendere il diritto di cittadinanza di tutti".

L'amarezza palpabile dagli sguardi dei genitori dei cittadini disabili non si è mai arresa, durante la conferenza, allo sconforto passivo: "Il Centro è più bello insieme - ha chiosato Raffaele Mignone, anch'egli padre di una cittadina disabile - era una vera e propria perla, a Benevento, evidentemente questa bellezza dava fastidio a chi governa che dimentica che queste 40 persone sono cittadini di Benevento al pari di tutti gli altri".

Ma c’è da giurarci: qui nessuno si arrenderà mai".