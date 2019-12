Valorizzazione dei Vigili del Fuoco. Cauto ottimismo della Uil Lupo (Uil Pa Vvf): "Ottimo risultato, ma attendiamo approvazione definitiva del maxi emendamento"

“Riteniamo che il merito di questo primo risultato sia da attribuire ai Vigili del Fuoco che dalle grandi emergenze che hanno flagellato il nostro Paese alla incessante attività quotidiana, hanno dimostrato professionalità e dedizione nel portare soccorso alla popolazione, talvolta anche a costo della propria incolumità o della propria vita” così il Segretario Generale Uil PA vigili del fuoco Alessandro Lupo commenta la notizia dello stanziamento delle risorse economiche in favore del Corpo Nazionale “I Vigili del Fuoco hanno competenza esclusiva nel soccorso tecnico urgente e pertanto meritiamo di essere meglio retribuiti per quella che è la nostra specificità, che come Uil PA VVF abbiamo sempre rivendicato con orgoglio!”.

“Va poi apprezzato il lavoro Ministro dell’Interno Lamorgese che lontana dai riflettori e con impegno ha dato continuità ad un percorso di valorizzazione della nostra specificità (art. 19 Legge 183/2010) così come iniziato dal Ministro Minniti” prosegue Alessandro Lupo che resta comunque critico nei confronti di quei sindacati che si prestano al gioco di alcuni politici “165 milioni nel 2022 sono un risultato importante che apprezziamo, ma si poteva fare sicuramente di più, dal momento che il precedente governo di sinistra aveva stanziato 103 milioni di euro in un solo anno senza suscitare tanto entusiasmo in coloro i quali oggi fanno credere che siano ormai risolti tutti i problemi dei Vigili del Fuoco”.

Per la Uil PA Vigili del Fuoco la partita non è ancora chiusa, resta ancora aperto il fronte dei rinnovi contrattuali, la legge delega che sani le storture dell’attuale ordinamento, la previdenza complementare, un’adeguata tutela per gli infortuni e le malattie professionali, o ancora il problema che la Uil PA VVF ha particolarmente a cuore, ovvero quello dei D.P.I. contaminati e che ha fatto aumentare vertiginosamente i casi di neoplasie.

C’è ancora tanto da fare per i Vigili del Fuoco ma noi restiamo con i piedi per terra, se approvato il provvedimento si tratterà sicuramente di un altro piccolo passo avanti, ma la Uil PA VVF non si ferma e per questo saremo in piazza il 12 dicembre insieme a Cisl e Cgil!

Al segretario nazionale fa eco l'intera segreteria della Uil Pa vigili del fuoco di Benevento che attende ora l'approvazione definitiva delle misure che finalmente potrebbero ridonare serenità e dignità all'amato corpo nazionale dei vigili del fuoco.