Intesa Sannio Tech e Unisannio, ecco il nuovo laboratorio Venerdì 13 dicembre l'inaugurazione con la senatrice Lonardo e il rettore dell'Università Canfora

Sarà inaugurato venerdì, 13 dicembre, alle ore 11 presso il Consorzio Sannio Tech, alla presenza della senatrice Sandra Lonardo e del neoeletto Rettore dell’Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora, il laboratorio “Sannio Tech”, diretto da Pasquale Vito - Delegato alla Ricerca di Unisannio e Docente di Genetica presso Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie.

"La nuova area laboratoriale attrezzata - annunciano gli organizzatori - è il frutto della collaborazione scientifica tra il Polo Tecnologico Sannio Tech e L’Università degli Studi del Sannio di Benevento per lo svolgimento dei progetti di ricerca, sviluppo e formazione a cui congiuntamente partecipano. Nel corso degli anni sono stati già molti i progetti comuni di trasferimento tecnologico. La attività previste dall’accordo di collaborazione saranno svolte al fine di creare un’area di co-working che renda quanto più agevole possibile l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività progettuali ai ricercatori e alle diverse professionalità coinvolti. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune e la pubblicazione dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione avverrà in sinergia tra l’ateneo e il polo tecnologico. Anche eventuali risultati brevettabili saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo. Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale di invenzioni ad alto profilo scientifico-tecnologico. La presenza della senatrice Lonardo, membro della nona Commissione permanente sull’Agricoltura e Produzioni Agroalimentari, è inoltre foriera dei nuovi percorsi di ricerca e sviluppo che riguarderanno nel prossimo futuro l’impiego di piante officinali e principi attivi estratti da colture autoctone, previste da future attività progettuali del polo Tecnologico e di Unisannio ed Unimol".

All’inaugurazione interverranno, Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento, da sempre convinto dell’importanza che accordi tra realtà diverse come l’Università e l’impresa siano motore di innovazione e sviluppo e che rappresentino “un ulteriore elemento capace di accendere i riflettori sulle eccellenze del nostro territorio", e il professor Ciro Costagliola, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute presso l’Università degli Studi del Molise.

Il programma dei lavori prevede l'intervento della senatrice Sandra Lonardo, Gerardo Canfora, Magnifico Rettore Università degli Studi del Sannio, Ciro Costagliola, Direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Pasquale Vito, Delegato alla Ricerca Università degli Studi del Sannio e Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento.