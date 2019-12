Per un calcio pulito: no a violenza, droga e razzismo Il “Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo” si incontreranno a Pietrelcina il 15 dicembre

Domenica 15 Dicembre 2019 a Petrelcina si terrà un nuovo incontro tra tutti i protagonisti del Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo. Il raduno è previsto alle 9.30 presso un bar del centro e a seguire visita ai luoghi di Padre Pio. Alle ore 11.00 sarà celebrata la Santa Messa presso il Santuario Diocesano, piazza SS. Annunziata a Pietrelcina. Alle 16.00 ci sarà il workshop “No al razzismo e alla violenza negli stadi”. La giornata si chiuderà con una visita a “Janua – Museo delle Streghe di Benevento” prevista per le ore 18.30.

Anche questa volta, i temi saranno indirizzati verso la lotta alla droga, alla violenza e al razzismo. Il tutto sempre improntato su valori della famiglia e dell’amicizia dei quali ci sentiamo fieri portavoce. Accolti dal Napoli Club “Osteria San Paolo” di Pietrelcina, affronteremo tutti insieme i nuovi programmi, iniziative ed eventi atti alla crescita e allo sviluppo di questo grande progetto, all'interno del quale, la coesione dei valori sopra citati cammini di pari passo con l'amore e la passione per la maglia che da sempre contraddistingue i valori del Coordinamento. Tra i tantissimi ospiti di prestigio sono stati invitati i Campioni d’Italia: Capitan Bruscolotti, Bruno Giordano, Antonio Carannante, Giuseppe Volpecina, Vincenzo Marino, Raffaele Di Fusco, Massimo Filardi, il direttore sportivo Pavarese ed il bomber Antonio Capone.

Inoltre, saranno presenti anche l’Avvocato Enrico Tuccillo ed il Monsignore Ambrogio Cots, Procuratore e Postulatore presso la Santa sede della Congregazione per i Santi; oltre ovviamente a gran parte dei Napoli Club associati in Italia e nel Mondo da La Spezia a Bolzano, passando per Torino; Bergamo; Verona; Modena; Vallo della Lucania; Lenola; Viterbo; Benevento; Napoli; Diamante; Civitavecchia; Ischia; Cuba; Rio de Janeiro; Luzzano; San Giorgio La Molara; Pago Veiano e tanti altri.