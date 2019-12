"Ho un sogno. Il futuro è donna", Regione finanzia formazione FOTO | Presentate al Pd le nuove misure per finanziare la formazione delle donne dai 18 ai 50 anni

“Sostenere il rafforzamento e lo sviluppo di nuove competenze professionali in favore di donne in età lavorativa residenti o domiciliate nel territorio della Regione Campania attraverso la sperimentazione di una modalità formativa connotata da caratteristiche tali da consentire la completa gestione, da parte dei potenziali beneficiari, dei tempi e delle modalità di erogazione delle iniziative formative, sostenendo l’esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi di sviluppo formativo, professionale e culturale”.

Questo al centro dei nuovi aiuti che la Regione Campania offre alle donne con il progetto “Io ho un sogno. Il futuro è donna”, presentato ieri sera nella sede del partito democratico dal segretario provinciale Carmine Valentino e dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo. Ultima tappa regionale della presentazione potrebbe essere fissata per la prossima settimana a Pietrelcina con la presenza dell'assessore regionale Chiara Marciani con delega alle Pari Opportunità, alla Formazione e alle Politiche Giovanili.

Si tratta di interventi attraverso i quali la Regione Campania attiva “percorsi formativi – ha spiegato il consigliere regionale Mortaruolo - e di orientamento al lavoro rivolti alle donne in età lavorativa, anche in forma autonoma, con priorità per i settori che offrono maggiori prospettive di crescita, quali ad esempio blu e green economy, professioni STEM (Science Technology - Engeenering e Mathematcics) prevista dal Piano Strategico Regionale per le Pari Opportunità”.

Il voucher si configura come rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione ad un corso di formazione professionale personalizzata, “al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro”, ha rimarcato Mortaruolo alle docnne presenti nella sede provinciale del Pd.

Possono presentare domanda tutte le donne in età lavorativa con o senza strumenti a sostegno del reddito, in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda: essere residenti/domiciliati nel territorio della Regione Campania. Le donne non comunitarie devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno alla data di presentazione della domanda; aver compiuto 18 anni di età alla data di presentazione della domanda; non aver compiuto 50 anni di età alla data di presentazione della domanda; essere titolari di reddito da modello Isee familiare per l’anno 2018 fino a € 50.000,00.

Per il progetto la Regione ha messo a disposizione 1,6 milioni di euro. Il sostegno concesso va dai 1.800 ai 3mila euro in base al tipo di percorso formativo richiesto.

“Obiettivo specifico 3 da un'opportunità ad una platea molto ampai di donne e con requisiti abbastanza accessibili” ha spiegato il segretario provinciale del Pd, Carmine Valentino. “La Regione da un'opportunità che la Regione da alle donne ed è fondamentale farla conoscere affinchè le donne possano accrescere la loro formazione”.