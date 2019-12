Raccolta porta a porta del vetro, si parte il 6 gennaio Ultimi giorni utili per la distribuzione dei bidoncini

"Domani, venerdì 13 dicembre, sarà l’ultimo giorno di apertura del punto di distribuzione dei bidoncini ubicato presso l’Ufficio Tributi (palazzo Ex Impregilo – megaparcheggio), mentre sabato 14 dicembre sarà l’ultimo giorno di apertura del punto di distribuzione presso il Comando della Polizia Municipale, in via Santa Colomba". A comunicarlo l'Asia di Benevento precisando inoltre che: "Coloro che non hanno ancora provveduto al ritiro, da lunedì 16 dicembre 2019 e fino a sabato 04 gennaio 2020 possono richiedere la consegna con le usuali modalità (esibizione dell’ultima bolletta Tari 2019 e del documento di riconoscimento), presso l’Ecocentro Comunale, aperto al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 13,30 dal lunedì al sabato. Il ritiro può essere effettuato da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare, mentre per gli impossibilitati a recarsi presso tale punto per gravi motivi è possibile procedere tramite delega scritta. Intanto continua la consegna dei bidoni carrellati per i condomini, come concordato negli incontri avuti con agli amministratori di condominio. Gli amministratori di condominio che non abbiano ancora contattato l’Azienda per tale consegna sono invitati a voler inviare a mezzo e-mail i propri riferimenti di contatto (indirizzo e-mail e numeri telefonici) con l’elenco dei condomini composti da 8 utenze in su da loro amministrati al fine di consentire di concordare la consegna dei bidoni carrellati". Infine, l'azienda ricorda alla cittadinanza che "l’avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta con l’introduzione della raccolta del vetro è fissato per il giorno 6 gennaio 2020, pertanto nei giorni immediatamente precedenti si procederà alla rimozione delle campane stradali".