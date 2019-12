Sad rifiuti, via libera in commissione Ambiente Lombardi: "Si punta a ridurre i costi e introdurre la nuova tariffa Taric"

Sub-ambientale distrettuale per la gestione dei rifiuti, arriva anche il via libera della commissione Ambiente. Il documento varato dalla Giunta, dunque, arriverà presto in consiglio comunale. A comunicarlo la presidente della commissione Ambiente, Mila Lombardi che esprime soddisfazione evidenziando l'importanza del documento: “E' un passo importante quello che la nostra Amministrazione nei prossimi consigli si appresta a fare. È un passaggio – commenta Lombardi - quello effettuato nella commissione Ambiente, che ci indica la direzione verso una gestione quasi indipendente nella raccolta dei rifiuti. Certo la strada è ancora lunga, ma questa giornata segna sicuramente una svolta”. La presidente della commissione, pertanto, ribadisce: “La nostra Amministrazione è determinata ad andare avanti, gli ultimi dati forniti dall'Asia ci dice che siamo quasi al 65 per cento di differenziata, mantenendo e migliorando questo dato con la formazione del Sad si cercherà di trasformare il rifiuto da costo a risorsa". Ed aggiunge: “L'obiettivo prossimo, connesso alla creazione del Sub Ambito Distrettuale per la raccolta dei rifiuti, sarà dunque introdurre, quanto prima possibile, anche la nuova tariffa Taric che dovrebbe consentire di premiare i cittadini virtuosi, con il contestuale abbassamento della relativa tariffa sui rifiuti. Ringrazio tutti i componenti della maggioranza in Commissione Ambiente che hanno sostenuto l'iniziativa, una Commissione Comunale che quotidianamente sta affrontando questioni che riguardano problematiche che toccano la vita quotidiana dei nostri concittadini".