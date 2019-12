Domenica in piazza con le eccellenze agroalimentari sannite L'evento Sannio Natale della Federazione Nazionale Agroalimentari



AGROCEPI BENEVENTO ( Federazione Nazionale Agroalimentari) in occasione delle Festività Natalizie, con il patrocinio del Comune di Benevento e della Pro Loco Samnium,organizza l'evento 'SANNIONATALE" a Benevento in Piazza Colonna ( Piazzale antistante la stazione centrale FS ) Domenica 15 Dicembre dalle ore 08.00.

Parteciperanno al mercatino a Km 0,le aziende agricole,che esporranno le eccellenze Agroalimentari del Sannio,unitamente agli artigiani Sanniti con le loro tipicità. Nell'occasione sarà presentato il nuovo marchio collettivo di qualità "Il Sole del Sannio" Olio extravergine d'oliva -Alta Qualità.

Sono previsti momenti di intrattenimento con la presenza della scuola di ballo di 'Anna e Morena Dance"

Interverranno il Sindaco di Benevento On. Clemente Mastella , L'assessore al Comune di Benevento Oberdan Picucci il Presidente Nazionale Agrocepi Corrado Martinangelo