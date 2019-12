Depuratore, martedì una conferenza stampa Interverranno: il sindaco Mastella, il commissario Rolle e i vertici dell’Eic

Martedì 17 dicembre alle ore 12, presso la sala Giunta di palazzo Mosti, si terrà una conferenza stampa per illustrare lo

stato di avanzamento dell’iter per la realizzazione del sistema di depurazione della città di Benevento.

Interverranno: il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il Commissario straordinario unico per la depurazione, Enrico Rolle, il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il direttore dell’Ente Idrico Campano, Vincenzo Belgiorno.