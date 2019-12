Villaggio di Babbo Natale, operetta e gospel per il week end Gli appuntamenti del cartellone promosso dal Comune

Sarà un weekend da "Incanto di Natale" a Benevento, la kermesse promossa dal Comune presenta due giorni ricchi di appuntamenti.

Domani, sabato 14 dicembre in Piazza F. Torre dalle ore 17 alle ore 20:30, si anima il Villaggio di Babbo Natale, in Corso Garibaldi con artisti di Strada e Street Band. I Ragazzi dell'Accademia Lab in concerto in Piazza Castello e Galleria Bosco I Mercatini di Natale a cura dell'Associazione Sannitamania.

Domenica 15 Dicembre in Piazza F. Torre ancora dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20:30 Il Villaggio di Babbo Natale, in Corso Garibaldi I Ragazzi dell`Accademia Lab In concerto.

Al Teatro San Vittorino alle 18 "Natale a Teatro" "Ai bei tempi dell’Operetta” con Aldo Bianchi e l’Ensemble Lehàr

a cura dell'Associazione Sannitamania.

Nella Basilica di San Bartolomeo alle ore 18:30 Concerto del Coro Gospel Singin Choir a cura della Scuola Superiore per mediatori linguistici Internazionale di Benevento, in Piazza Castello e Galleria Bosco I Mercatini di Natale a cura dell'Associazione Sannitamania.