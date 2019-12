Obesità bambino e adolescente, domani visite gratuite Dalle 9.30 alle 13 per le domeniche della salute promosse dal Rotary Club

E' in programma domani il sesto appuntamento con Le Domeniche della Salute organizzate dal Rotary Club di Benevento, presieduto quest’anno dall’avvocato Luigi Marino. Appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 13.00, lungo Corso Garibaldi (vicino alla Prefettura). Saranno effettuate visite specialistiche per prevenire l’“Obesità del bambino e dell’adolescente”, con il dottor Raffaello Rabuano, Direttore dell’Unità Operativa di Pediatria Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Fatebenefratelli e la dottoressa Emanuela Fuggi.

Un camper attrezzato messo a disposizione del Rotary Club dalla Croce Rossa, permetterà di accogliere i pazienti partendo da un dialogo con i genitori per capire il diario dietetico settimanale dell’alimentazione. Gli specialisti avranno a disposizione uno strumento che permetterà di effettuare l’esame bioimpedenziometrico, adatto a valutare lo spessore del tessuto adiposo. “Oggi – dichiara il dottor Rabuano – i disturbi qualitativi e quantitativi dell'alimentazione dei

bambini sono molto diffusi e le conseguenze negative sono visibili ai clinici sin dalle prime età della vita. Un rapporto pubblicato di recente dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dimostra che la tendenza alla diffusione dell’obesità fra gli adolescenti è in aumento. E anche in Italia il problema non è da sottovalutare. L'obesità e il sovrappeso interessano circa un terzo dei bambini italiani con la maggiore prevalenza proprio nella Regione Campania”.

Sulla prevenzione dell’obesità i pediatri cominciano dallo svezzamento dei lattanti eliminando per il primo anno il sale dalle pappe. Un semplice rimedio alimentare per evitare il possibile insorgere di alcune patologie legate all’obesità come l’ipertensione, il diabete e le malattie cardiovascolari. “Negli adolescenti sono presenti – continua lo specialista Rabuano - altri disturbi della nutrizione come la bulimia e la anoressia nervosa. Patologie severe, che richiedono in generale la presa in carico da parte di centri diagnostici di terzo livello specializzati o con esperienza comprovata nella cura di esse”.

“Il Rotary – ha dichiarato il presidente Luigi Marino – con Le Domeniche della Salute, inaugurate sotto la presidenza di Vito Renis, cerca di essere utile alla comunità con un momento di solidarietà e di servizio. Un ringraziamento va non soltanto ai soci rotariani che mettono a disposizione dei cittadini la loro professionalità in maniera volontaria e gratuita, ma anche al Presidente della Croce Rossa, avvocato Stefano Tangredi, che permette di rendere fruibile questo servizio grazie alla preziosa collaborazione di tutto lo staff”.

Il prossimo appuntamento con Le Domeniche della Salute ci sarà domenica 19 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sempre lungo Corso Garibaldi, con il dottor Antonio Renna per le visite sulla “Prevenzione dell’ictus”.