Cinque scosse nella notte: riprende sciame sismico nel Sannio Tutte a bassa intensità, tra 1.9 e 1.4 della scala Richter

Riprende lo sciame sismico nel Sannio, dopo l'attività intensa delle scorse settimane, in particolare nella zona compresa tra Apollosa, San Leucio del Sannio e Ceppaloni. Dopo dieci giorni di calma (l'ultima, leggera scossa era stata registrata lo scorso 4 dicembre) , infatti, tra le 4 di notte e le 9 del mattino di oggi, 15 dicembre, in quell'area si sono verificate cinque scosse, come certifica l'osservatorio sismico “Luigi Palmieri” di Pesco Sannita. Tutte scosse di bassa intensità: tre di magnitudo 1.9 della scala Richter e due di magnitudo 1.4. Scosse avvenute a una profondità media: tra i 9 e 12 chilometri. Nessuna di queste è stata avvertita dalla popolazione, naturalmente, vista la bassa intensità.

Come ovvio e come già precisato da esperti su Ottopagine di per sé lo sciame sismico non è indicativo di nulla: non è un campanello d'allarme che lascia presagire terremoti imminenti e più forti né esclude che un'eventualità del genere si verifichi, visto che com'è noto il Sannio è una zona sismica.