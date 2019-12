Terremoto, ecco le aree di accoglienza Sono state individuate dal Piano Comunale di Protezione Civile

Il sindaco Clemente Mastella ricorda che il Piano Comunale di Protezione Civile prevede le seguenti aree di attesa (non

soggette, quindi, a particolari rischi) in caso di allarme sismico:

ZONA VIALE MELLUSI - VIALE ATLANTICI

Area 1 – Piazza Risorgimento

Area 2 - Via Raffaele de Caro

Area 3 - Via Gabriele D’Annunzio (area antistante Chiesa di San Gennaro)

Area 5 - Piazzale antistante Chiesa dei Cappuccini

QUARTIERE PACEVECCHIA

Area 6 - Via Raffaele Delcogliano

Area 7 - Via Carlo Levi (compresa nel complesso IACP Pacevecchia)

Area 8 - Via Bellini (incrocio rotatoria su via Aldo Moro)

Area 9 - Via Pasquale Martignetti (compresa nel complesso IACP Pacevecchia “Sparaco e Spartaco”)

Area 10 - Via Antonio Segni (compresa nel complesso IACP Pacevecchia “Sparaco e Spartaco”)

Area 11 - Via Pietro Mascagni

QUARTIERE CRETAROSSA

Area 34 - Viale Rotili

RIONE LIBERTA’

Area 12 - Via Vincenzo Gioberti

Area 13 - Via del Pozzo Ciriaco (alle spalle dello Stadio Meomartini)

Area 14 - Piazzale Caduti di Cefalonia (spazio laterale Stadio Meomartini)

Area 15 - Via Carlo Poerio

Area 16 - Via Girolamo Vitelli

Area 17 - Via Luigi Piccinato

Area 18 - Piazza San Modesto

Area 19 - Via Capasso Torre (ingresso stazione ferroviaria Rione Liberta’)

QUARTIERE SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Area 20 - Piazza Benedetto Croce

AREA CENTRO STORICO BASSO (ZONA TEATRO ROMANO)

Area 21 - Piazzale Catullo

Area 22 – Piazza Ponzio Telesino (antistante ingresso teatro romano)

Area 23 - Viale San Lorenzo

Area 24 - Piazza Cardinal Pacca (cosiddetta Piazza S. Maria)

Area 25 - Piazza Orsini

AREA CENTRO STORICO ALTO

Area 1 - Piazza Risorgimento

Area 26 - Piazza Arechi II (cosiddetta Piazza Venanzio Vari)

RIONE FERROVIA

Area 27 - Piazza Bissolati

Area 28 - Via San Giovanni di Dio

Area 29 - Via 1° Maggio

Area 30 - Via Paolo Diacono

QUARTIERE PEZZAPIANA

Area 31 - Piazza Gaetano Basile

QUARTIERE PONTICELLI - CAPODIMONTE

Area 32 - Via Croce Rossa

Area 33 - Via Carlo Labruzzi

ZONA SAN VITO – PONTECORVO

Area 34 - Piazzale Parcheggio Centro Commerciale “Buonvento”

Il Piano Comunale di Protezione Civile prevede, inoltre, le seguenti aree di accoglienza (aree in cui installare i primi insediamenti abitativi per alloggiare la popolazione colpita) in caso di evento sismico:

Ricovero 35 - Campo sportivo Meomartini

Ricovero 36 - Palazzetto dello sport “Palatedeschi”

Ricovero 37 - Complesso San Pasquale

Ricovero 38 - Campo sportivo CONI (Rione Libertà Via Duca d’Aosta)

Ricovero 39 - Palazzetto dello sport “Paladua” (Rione Ferrovia Via C. Nuzzolo)

Ricovero 40 - Palazzetto dello sport “Palaparente” (Rione Ferrovia Via Ponte a Cavallo)

Ricovero 41 - Campo sportivo Mellusi (Rione Mellusi)

Ricovero 42 - Campo rugby Pacevecchia.