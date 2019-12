Un incontro per il referendum comunale gestione pubblica Acqua Mercoledì appuntamento promosso dal comitato Sannita Acqua Bene Comune

Il Comitato Sannita Acqua Bene Comune ha convocato una conferenza stampa per mercoledì 18 dicembre, alle ore 15, presso la sala G. Di Vittorio della GGIL in via Leonardo Bianchi n. 9, Benevento per aggiornare la cittadinanza ed i media sullo stato di avanzamento della procedura per il referendum comunale sulla gestione pubblica dell’Acqua, dopo il deposito delle firme e l’approvazione all’unanimità del regolamento attuativo da parte del Consiglio Comunale. All’evento sono stati invitati il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, i rappresentanti delle Istituzioni Comunali e le Istituzioni cittadine.