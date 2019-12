Unisannio: "Domani tutte le attività riprendono regolarmente" "Le attività di verifica sulle strutture dell'ateneo non hanno messo in evidenza alcun danno"

"Le attività di verifica effettuate dal personale dell'Università del Sannio sulle strutture dell'ateneo non hanno messo in evidenza alcun danno o situazione di pericolo, dopo gli ultimi eventi sismici". A comunicarlo, in una nota, è l'Ateneo sannita illustrando i risultati delle verifiche effettuate a seguito delle scosse sismiche di questa mattina registrate a Benevento. Di qui la decisione per quel che riguarda le attività dell'Università nel corso della giornata di domani. Nella nota dell'Ateneo infatti viene precisato che "tutte le attività riprenderanno regolarmente domani 17 dicembre 2019".