Doni e sorrisi per i piccoli pazienti del Rummo L'iniziativa delle associazioni Casperanimation e “Un sorriso per la vita”

L'associazione Casperanimation di cui è referente Benni Aiello per San Giorgio del Sannio, ieri mattina con i suoi volontari, Babbo Natale ed il suo aiutante Elfo, ha consegnato i regali ai piccoli pazienti del reparto pediatrico dell’ospedale Rummo dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Insieme ai clown Patatocchia, Tarantella e Scarolina dell’associazione “Un sorriso per la vita” hanno portato un carico di sorrisi ai piccoli pazienti del Rummo. Non solo doni ma anche tanti sorrisi e qualche minuto di spensieratezza donato a coloro che sono ricoverati all'interno del nosocomio sannita.

Prossimo appuntamento sarà la consegna, negli ospedali di Avellino e Benevento del porta flebo a draghetto.