Campania 4.0: a Pietrelcina per la Festa del ringraziamento Oggi sul canale 696 il racconto di un evento sempre molto atteso per il mondo dell'agricoltura

Torna oggi su Ottochannel l'appuntamento con Campania 4.0: il format dedicato alle eccellenze del territorio campano. Si avvicina il Natale ed è tempo di bilanci dell'anno appena trascorso e dei progetti per il futuro anche per il mondo dell'agricoltura. Ne abbiamo parlato in occasione della 'Giornata del ringraziamento' promossa a Pietrelcina, nel Sannio, dalla Coldiretti Campania. Con Imma Tedesco viaggio alla scoperta di un settore fondamentale per l'economia del Paese che quest'anno si è ritrovato nel piccolo borgo in provincia di Benevento per una festa sempre molto attesa. In questa occasione spazio anche alla solidarietà con l'iniziativa la 'spesa sospesa' nei mercatini di Campagna Amica. Infine spazio al gusto e ai sapori del territorio con gli Agrichef.

L'appuntamento con Campania 4.0 è sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 22

Restate sul 696!