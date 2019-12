Matassino nominato commendatore I complimenti dell'associazione “Al di Qua del Faro”

Il professore Donato Matassino, 85 anni, presidente onorario dell’ Associazione “Al di Qua del Faro”, e' stato nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, motu proprio, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, "Per il suo generoso contributo per il sostegno al diritto allo studio per i bambini nei Paesi svantaggiati e per la promozione della ricerca scientifica in Italia". All’illustre professore il plauso dell’intera Associazione che gli augura sempre maggior successi.