A Benevento la Maratona di Amnesty in difesa dei diritti umani Un banchetto informativo tra piazza Risorgimento e via Perasso

Domani (22 dicembre), Amnesty International Benevento sarà presente con un banchetto informativo all'incrocio tra Piazza Risorgimento e Via Perasso. Al banchetto sarà possibile conoscere e firmare gli appelli per la maratona di firme "Write For Rights", che ogni anno coinvolge milioni di persone di oltre 80 paesi in difesa dei diritti umani nel mondo. Sarà inoltre disponibile materiale informativo gratuito sulle campagne dell'Associazione e sarà possibile incontrare gli attivisti Amnesty del territorio. Dal 1961, Amnesty International è un movimento di persone determinate a creare un mondo più giusto, in cui ogni persona possa godere dei diritti umani sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato.