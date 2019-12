Maltempo, rimandato il presepe vivente all'arco del Sacramento La manifestazione si terrà domani dalle 18.30

L'associazione culturale di promozione sociale 'Il Sannita' comunica che le avverse condizioni atmosferiche non consentono nella giornata odierna lo svolgimento di “Aspettando Gesù”, il Presepe Vivente inserito nell’ambito del cartellone di “InCanto di Natale 2019” ed in programma nelle giornate di oggi e domani presso l’area archeologica dell’Arco del Sacramento.

Pertanto l’attesa rappresentazione si svolgerà solo nella giornata di domani, domenica 22 dicembre 2019, a partire dalle ore 18.30, ovviamente sempre presso la struttura dell’Arco del Sacramento, sperando che non si verifichino ulteriori peggioramenti della situazione meteo.

Oltre a 'Il Sannita' - per la realizzazione del Presepe Vivente - hanno fornito la loro preziosa collaborazione il Comitato Trivium, la Pro Loco Centro Storico “Città di Benevento”, l’Associazione Ar.cu.m., l’Associazione Beneslan, la Parrocchia S. Maria della Pace e S. Rita a Pacevecchia, l’Associazione teatrale InVento, gli Scout del C.N.G.E.I. Benevento, il Comitato Centro Storico-Triggio, l’ASD Podismo Benevento ed il Comitato provinciale della Croce Rossa Italiana.