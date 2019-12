Maltempo e allagamenti. Damiano: "Uscire solo se necessario" "Monitoriamo emergenze. Fiumi di competenza genio civile, ma interverremo se necessario"

In considerazione delle forti piogge che stanno interessando Montesarchio, il sindaco Franco Damiano ha rilasciato la seguente dichiarazione: "siamo impegnati fin dalle prime ore del mattino sul territorio con la protezione civile e i tecnici comunali. In particolare stiamo monitorando i punti più delicati del territorio: l'asta del torrente tesa e la parte terminale del torrente in zona Varoni, l'area Pontecani Badia e tutte le aree attraversate da corsi d'acqua. Siamo in contatto col genio civile di Benevento che ha competenza sui torrenti di Montesarchio che dovrebbe inviare dei tecnici. È chiaro però che il Comune è vigile e ha la priorità della sicurezza dei cittadini, e se si dovesse rendere necessario intervenire con urgenza non si esiterebbe un istante. Si invita a evitare di uscire di casa non per motivi di stretta necessità”.

Annullate sul territorio tutte le iniziative natalizie per i bambini.